AA Gent-doelman Thomas Kaminski beseft het belang van clash met Antwerp: “Verliezen is uit den boze”

De voorbije weken oogstten de Buffalo’s regelmatig lof voor hun prestaties maar uiteindelijk staan ze ondertussen wel op de zesde plaats in Play-off 1 met een ontluisterende nul op zes als rapport: “We hebben inderdaad onze start gemist maar krijgen vaak complimenten voor ons mooi voetbal”, aldus een zeer nuchtere Thomas Kaminski. “Het knaagt zeker nog niet bij de spelers. Het zou erger zijn als we geen kansen bij elkaar zouden voetballen!”

Met een thuiswedstrijd tegen Antwerp en een partij op bezoek bij Anderlecht krijgt AA Gent nu haar twee voornaamste concurrenten voor de kiezen. “Nu volgen er inderdaad twee bijzonder belangrijke duels. Onze start was niet goed maar we willen nu vooral een goed einde breien aan deze play-offs. Daarvoor moeten we inderdaad onze kansen grijpen. Het zijn vaak kleine momenten die beslissend blijken. Iedereen beseft dat we onze kansen moeten afmaken. En dan zal er ook minder druk rusten op onze schouders. Die efficiëntie blijft duidelijk een werkpunt voor ons team. “

Morgenavond komt Antwerp op bezoek in de Ghelamco Arena en dat belooft terug een heel lastige opdracht te worden voor de Buffalo’s want de Great Old verkeert in een topvorm: “Verliezen is uit den boze. Anders wordt het voor ons een moeilijk verhaal in Play-off 1. Dat leeft zeker in onze groep: we moeten er dit weekend staan en winnen. We hebben afgesproken om ons telkens te focussen op de volgende wedstrijd en nog niet te denken aan die bekerfinale. Maar het is nu dus wel zaak om die kloof met Antwerp te verkleinen.”

“De nul houden tegen Antwerp zou fijn zijn want als doelman leef je daar ook van”, bekent Kaminski die in Gentse loondienst nog maar twee clean sheets op zak stak. “Ik zei het ook al tegen Dylan Bronn: als je de nul houdt, heb je al zeker een punt. Maar het mag zeker geen obsessie worden, eerder een gezond doel. De nul hou je als team en niet op je eentje.”

Desondanks heeft Kaminski al een flinke reputatie opgebouwd bij AA Gent en geniet hij heel veel vertrouwen: “”Elke week verricht ik wel enkele goede reddingen: ik heb ook een goed gevoel en er is een klik met zowel de verdedigers en de technische staf. Ik wil me hier tonen maar ook als ploeg mooi zaken realiseren.”

“Je moet ook wel wat geluk hebben om titularis te worden: zo was er die strafschopreeks in de halve finales”, verwijst Kaminski naar zijn eerste grote wapenfeit sinds hij terugkeerde naar de Arteveldestad toen hij AA Gent overeind hield in de beslissende penaltyreeks. “Ik had echter altijd wel zelfvertrouwen om deze stap te zetten. Ik kan me hier trouwens ook nog verder ontwikkelen en heb het hier enorm naar mijn zin.”

Thorup geeft zijn doelman inderdaad veel verantwoordelijkheid en Kaminski speelt meer dan ooit als een moderne, meevoetballende doelman: “De coach zei meteen dat hij van een doelman verwacht dat die heel actief meespeelt. Hij geeft me veel vrijheid maar reikt ook oplossingen aan. Op stage in Spanje speelden we een oefenwedstrijd en was het toch wel even wennen omdat ik heel veel ruimte moest bespelen. Ik voel ook wel dat iedereen veeleisend is maar daar ben ik blij om. Je kunt veel roepen maar je moet ook wel presteren.”