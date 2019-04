Twee jongeren blijven langer in gesloten instelling na ‘kopschoppen’

Antwerpen - Twee van de vier minderjarige jongeren die betrokken waren bij het ‘kopschop’-incident in het Antwerpse premetrostation Astrid moeten langer in de gesloten gemeenschapsinstelling van Everberg blijven. Dat besliste de jeugdrechter vrijdag. Een derde jongere mag naar huis, maar krijgt strenge voorwaarden opgelegd.

De twee jongeren die langer in de instelling in Everberg moeten blijven, zijn de schopper zelf en de filmer van het incident. De derde betrokken jongere mag wel naar huis, maar hij krijgt strenge voorwaarden opgelegd. Zo krijgt hij huisarrest, een contactverbod en een opleiding tegen groepsdruk.

LEES OOK. 15-jarige verdachte van gewelddadige overval Antwerpse metro onder huisarrest geplaatst: “Zijn rol was kleiner”

De gewelddadige overval vond in het weekend van 5 april plaats in premetrostation Astrid. Een 59-jarige man werd er in de vroege ochtend belaagd door een groepje jongeren. Hij werd bedreig met een mes en tegen het hoofd geschopt. Vervolgens gingen de daders met zijn portemonnee aan de haal. Het slachtoffer ging later op de dag aangifte doen bij de politie met de melding dat de jongeren hem ook van zijn smartphone hadden beroofd. Toen beelden van de feiten op sociale media viraal gingen, kwam het onderzoek in een stroomversnelling terecht en werden al snel vier minderjarigen gearresteerd.