Politie zoekt identiteit van minderjarige Chinees die op de dool is

Eerst was geprobeerd om enkel een foto vrij te geven van zijn opvallende rugzak in de hoop dat iemand hem zou herkennen. Maar omdat er nauwelijks twee onbruikbare reactie op kwam, heeft de politie van Utrecht vrijdagmiddag toch beelden vrijgegeven van de minderjarige Chinees die ze, dolend aan het station, vonden. Niemand weet voorlopig wie hij is.

Hij is op zoek naar zijn vader, dat is het enige van een tolk tot nu toe te weten is gekomen. Maar wie hij is of waar hij vandaan komt, is een groot mysterie. Hij heeft geen papieren op zak en heeft ook niets bij wat hem zou kunnen identificeren.

“De jongen, zijn leeftijd wordt tussen de 12 en 16 jaar geschat, spreekt geen Nederlands en werd maandagavond aan het station Utrecht Centraal aangetroffen”, zegt de politie van Utrecht.

Justitie denkt dat hij wellicht op doortocht was en verdwaald is geraakt. Om zijn privacy te garanderen werd in eerste instantie beslist om geen foto te verspreiden, behalve van zijn rugzak. Maar zonder resultaat.

Uodate met foto van op 8 april op #Utrecht CS aangetroffen onbekende Chinese jongen. We zoeken zijn familie. Tot nu toe 2 tips ontvangen. Leverden niets op. Informatie is nog steeds welkom!

“Vooralsnog heeft het opsporingsonderzoek nog geen bruikbare resultaten opgeleverd. Uit de camerabeelden blijkt dat de jongen op maandagavond 8 april, tussen 18.45 uur tot 19.03 uur, bij de fontein op het plein tussen de stationshal en Hoog Catharijne heen en weer liep. Hij heeft daar ook even onder het dak gezeten”, zegt de politiewoordvoerder.

Ook aan de Belgische politie is gevraagd of ze de jongeman op een of andere manier kunnen identificeren.