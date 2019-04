De 5 strafste voetbalacties van de week: de wreedheid van Wagner en de pillen van de licentiecommissie

De trainer van Anderlecht die zegt dat hij met een positief gevoel naar Standard trekt terwijl de fans zo stilaan op het punt gekomen zijn dat Jef Vermassen ze zou kunnen vrijpleiten voor ‘onweerstaanbare drang’. Een bondsprocureur die niet schijnt door te hebben dat emoties bestaansreden nummer één van de voetbalfan zijn. De voetbalwereld is één groot toneelstuk waarbij de mooiste acties vaker naast dan op het veld plaatsvinden. Hoog tijd om die er ook eens uit te lichten.

5. Spelers Waasland-Beveren betalen tickets terug

Eén van de mooiste dingen die er zijn in het voetbal: een team dat zijn fans laat voelen hoe belangrijk ze zijn. Tickets terugbetalen is altijd een goed idee – zeker na een 5-1 nederlaag op het veld van een tweedeklasser na een toch al niet echt briljant seizoen. En nog meer als het de spelers zelf zijn die ervoor mogen opdraaien. ’t Is te hopen voor de kern van Anderlecht dat ze Marc Coucke niet op een idee hebben gebracht.

Foto: BELGA

4. “Die had ik er zelfs ingesjot”

U heeft het sowieso al eens gedacht: die had ik er zelfs ingesjot. Wel, dat was precies wat AS Roma-fan Marco Nicolai zei op social media. De club zette hem vervolgens genadeloos te kakken. Spoiler: die bal erin sjotten, is heus niet zo makkelijk als u denkt. Kijktip. En-denk-hieraan-voor-u-nog-eens-zoiets-zegt-tip. Waarom is nog nooit iemand eerder met dit idee gekomen?

3. De wreedheid van Wagner

Kris Wagner, de nieuwe bondsprocureur, “komt weleens in een voetbalstadion, maar in volstrekte neutraliteit”. Hij beantwoordt boze reacties op de lange strafvordering voor Malinovskyi door voetbalfans, zij die emotie als bestaansreden hebben, beleefd en geduldig duidelijk te maken wat een onzin die emoties hen doen uitkramen. Van een ongekende wreedheid, en hij lijkt het zelf niet eens te beseffen.

Foto: Photo News

2. Het goede gevoel van Fred

Alsof het nog niet erg genoeg is dat er al een andere coach aan de slag is voor Anderlecht, heeft trainer Fred Rutten donderdag een aardige poging gedaan om zijn eigen geloofwaardigheid nog wat meer te kelderen. De Nederlander trekt naar eigen zeggen met een positief gevoel naar Standard. De moeilijkste verplaatsing van het seizoen, net nadat het team drie matchen op rij verloor en de supporters behoorlijk veel zin lijken te krijgen in een publieke lynchpartij. Serieus, Fred?

1. Gratis licenties voor iedereen

Omkoping, witwaspraktijken, bestuursleden in de gevangenis, huiszoekingen, bevroren rekeningen, contactverboden… en toch kregen alle profclubs hun licentie om ook volgend seizoen in 1A/1B uit te komen. We weten niet zeker welke pillen ze bij de licentiecommissie genomen hebben om de wereld door zo’n rooskleurige bril te zien, maar wij willen ze ook.

Foto: Photo News

