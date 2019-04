“Klimaatjongeren hebben gelijk”: meer dan 26.000 internationale wetenschappers steunen spijbelaars

ScientistsForFuture, een internationaal collectief van wetenschappers, betuigen in een open brief hun steun voor de klimaatspijbelaars. “Hun zorgen zijn gerechtvaardigd en worden ondersteund door de beste beschikbare wetenschap. De huidige maatregelen ter bescherming van het klimaat en de biosfeer zijn zeer ontoereikend”, klinkt het. De brief werd volgens de website van ScientistsForFuture, door 26.800 wetenschappers ondertekend.

“De enorme mobilisatie van de klimaatbewegingen van jongeren laat zien dat zij de situatie begrijpen. Wij keuren hun eis voor snelle en krachtige actie goed en ondersteunen deze”, aldus de wetenschappers, verwijzend naar de wereldwijde klimaatbewegingen van jongeren. Onder de auteurs van de brief ook twee Belgische wetenschappers, Jean-Pascal van Ypersele (UC LOuvain), die twee weken geleden liet kennen dat hij zal dingen naar het voorzitterschap van het IPCC, en Sara Vicca (UAntwerpen).

Respect en steun

“Wij zien het als onze sociale, ethische en wetenschappelijke verantwoordelijkheid om in duidelijke bewoordingen te verklaren: alleen als de mensheid snel en resoluut optreedt, kunnen we de opwarming van de aarde beperken, de voortdurende massale uitroeiing van dier- en plantensoorten een halt toeroepen en de natuurlijke basis voor de voedselvoorziening en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties behouden. Dat is wat de jongeren willen bereiken. Zij verdienen ons respect en onze volledige steun”, klinkt het in de open brief.

De wetenschappers verwijzen naar het klimaatakkoord van Parijs, waarin 194 staten en de Europese Unie, akkoord gingen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. In de open brief staat dat het “van cruciaal belang” is om onmiddellijk de uitstoot van CO2- en andere broeikasgasgassen te verminderen.

ScientistsForFuture legt daarvoor de verantwoordelijkheid bij de geïndustrialiseerde landen. De politici moeten zorgen voor het nodige wettelijke kader en ook voor sociale, technologische en natuurlijke oplossingen, zeggen ze. De wetenschappers eisen dat er niet wordt gewacht tot de jongeren zelf aan politiek kunnen doen.