Bestelwagen haalt rechts in op Brusselse Ring en snijdt bestuurder meteen de pas af: “Hij gaf zelfs de indruk dat ik in fout was”

Een automobilist raakte vrijdag even gefrustreerd door een roekeloze bestuurder. Op de Brusselse Ring ter hoogte van de afrit Jette werd hij op een bepaald ogenblik rechts ingehaald door een witte bestelwagen, die hem bovendien meteen nadien de pas afsneed. Uit frustratie bleef de automobilist onophoudelijk claxonneren. Iets wat hem niet in dank werd afgenomen, getuige het plotse remmanoeuvre dat de roekeloze bestuurder vervolgens maakte. “Hij gaf zelfs de indruk dat ik in fout was”, aldus de maker van de dashcambeelden. Ook iets gefilmd op de weg? Mail je beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.