Politie betrapt 151 pechtstrookrijders in een uur tijd aan werken E17 in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas - Ze hadden het aangekondigd en ze hebben ook woord gehouden. De politie heeft vrijdag in een uur tijd maar liefst 151 chauffeurs op de bon geslingerd omdat ze aan de werken langs de E17 in Sint-Niklaas over de pechstrook reden. “Goed dat dit asociaal en gevaarlijk gedrag wordt aangepakt”, zegt Danny Smagghe van Touring.

Op de E17 zijn werken aan de gang en staan elke dag files. Donderdag kon u op Nieuwsblad.be een filmpje zien van chauffeurs die over de pechstrook rijden om de file te vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen kondigde daarop aan dat er controles zouden komen en die kwamen er ook snel.

File door werken op de E17: opvallend veel bestuurders steken iedereen voorbij via de pechstrook. Video: Het Nieuwsblad

Vanuit een politievoertuig dat verdoken stond opgesteld kon de federale wegpolitie Oost-Vlaanderen vrijdag tussen Sint-Niklaas en Waasmunster in een uur tijd maar liefst 151 overtredingen vaststellen. “De chauffeurs krijgen allemaal een onmiddellijke inning van 58 euro in de bus”, klinkt het bij de wegpolitie Oost-Vlaanderen. In totaal werden gisteren voor een totaal bedrag van 8.758 euro pv’s uitgeschreven.

De federale wegpolitie wijst er op dat de pechstrook enkel dient voor wie, zoals het woord het zegt, pech heeft en voor prioritaire voertuigen, zoals ambulances en politievoertuigen die naar een incident rijden. Dus niet om even te stoppen om te plassen of om iets uit de koffer van de wagen te nemen.

Nog controles

Volgens Danny Smagghe van Touring is het “goed dat dit asociaal en gevaarlijk gedrag wordt aangepakt.”

“De werken gaan nog tot mei door. Wij zullen blijven controleren. Want als een chauffeur het plots in zijn hoofd haalt om over de pechstrook te rijden, zijn er ongetwijfeld anderen die het voorbeeld volgen”, zegt hoofdcommissaris Kristiaan Popelier van de wegpolitie Oost-Vlaanderen.