Bondsprocureur blijft bij vordering van zeven speeldagen schorsing voor Malinovskyi, Genk eist vrijspraak

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft zijn strafvordering tegen Ruslan Malinovskyi niet bijgesteld. Ter zitting van de Geschillencommissie in Brussel vroeg bondsprocureur Kris Wagner na een pleidooi van twee uur in hoofdorde zeven speeldagen schorsing en 7.000 euro boete. KRC Genk en Malinovskyi vragen de vrijspraak. Een uitspraak volgt later vrijdagavond.

Maandag al had Wagner zeven speeldagen schorsing en een boete van 7.000 euro gevorderd tegen de Oekraïense middenvelder, die rood pakte tegen AA Gent. Malinovskyi werd toen van het veld gestuurd nadat hij (al dan niet opzettelijk) Verstraete met de studs in het gezicht had geraakt. Volgens de bondsprocureur was er sprake van opzettelijk natrappen. “Met wat pech was Verstraetes carrière voorbij”, klonk het maandag streng.

Verstraete zelf zag echter geen kwaad opzet in de actie. “Ik heb de beelden na de wedstrijd bekeken, en het leek me eerder een ongelukkige botsing”, tweette de middenvelder van de Buffalo’s dinsdagavond. Wagner nam die uitspraak in beraad, maar gaf er geen gehoor aan. Volgens hem blijft het bewezen dat er een opzettelijke trap was. “In de onwaarschijnlijke hypothese dat de Geschillencommissie vindt dat de trap niet opzettelijk was, vorder ik vijf of zes speeldagen. Maar dat is in ondergeschikte orde.”

Wagner laat ook een opening voor vrijspraak. “In meest ondergeschikte orde, vraag ik dat de tuchtsanctie ongegrond wordt verklaard. Als de Geschillencommissie vindt dat er zelfs geen onzorgvuldigheid in hoofde van Malinovskyi is, waarom zou ik dan een sanctie vragen?”

Malinovskyi ontkent kwaadaardige intentie: “Ik zag Verstraete niet”

De Limburgers stuurden een ruime delegatie naar het bondsgebouw. Behalve Malinovskyi zelf tekenden ook zijn coach Philippe Clement, algemeen directeur Erik Gerets en advocaat Jochem Martens present. “Ik zag hem niet”, getuigde de Oekraïense draaischijf van KRC Genk.

Ter zitting ontkende Malinovskyi dat het ging om een bewuste beweging. “Ik probeer de bal af te schermen aan de cornervlag, maar Verstraete trekt me neer en ik beland op mijn rug. Daarna raak ik hem, maar er was geen enkele intentie om te kwetsen. Omdat ik viel, zag ik hem niet”, aldus de Oekraïner.

“Ongelukken gebeuren nu eenmaal in het voetbal”, vulde Malinovskyi later nog aan. “Ik wil hem zeker niet aantrappen. Ik kon niet doordraaien, want dan zou ik mijn schouder dubbelplooien. Na de rode kaart stapte ik teleurgesteld van het veld, omdat ik echt niet begreep wat er gebeurd was.”

Philippe Clement liet het werk vooral aan advocaat Jochem Martens, maar nam wel kort het woord. “Ik ben als coach heel streng over provocaties en incidenten. Ze weten dat zoiets niet mag gebeuren, dat heb ik ze heel duidelijk ingeprent.”

Advocaat KRC Genk: “Het was fysiek onmogelijk voor Malinovskyi om door te rollen”

“Het was fysiek onmogelijk voor Malinovskyi om door te rollen”, pleitte Jochem Martens, advocaat van KRC Genk, die de vrijspraak vroeg. KRC Genk bestelde bij de KU Leuven en het Limburgse bedrijf RS Scan een analyse van de valbeweging van Malinovskyi. Daaruit zou blijken dat het om een “ongelukkig en onvrijwillig contact” ging.

Professor Nelissen aan de KUL onderzocht die val en kwam tot de conclusie dat het fysiek onmogelijk was om door te rollen en dus om Verstraete te ontwijken. “Zijn rechterarm zat namelijk geklemd tussen lichaam en grasmat”, verklaarde advocaat Martens. “Bovendien komt Verstraete omhoog en kijkt hij richting Malinovskyi. Verstraete is dus zelf mede verantwoordelijk voor het contact. Laten we ook niet vergeten dat Verstraete Malinovskyi neertrekt. Zonder die trekfout was deze commotie er nooit geweest.”

Ook de analyse van RS Scan sprak in het voordeel van Malinovskyi. “Dat is een bedrijf gespecialiseerd in de biometriek van beweging”, zei Martens, nadat bondsprocureur Wagner de betrouwbaarheid van die bron in twijfel had getrokken. “Volgens hun biomechanische analyse stond er tijdens de val een enorme spanning op het lichaam van Malinovskyi. De romp slaat naar links en de benen staan rechts. Door de tegengestelde beweging ontstaat er veel spanning en die moet los. Het linkerbeen gaat daardoor versneld naar beneden, en dat lijkt alsof er een trap wordt uitgedeeld.”

Martens concludeerde ten slotte dat bondsprocureur Wagner geen bewijzen aanhaalde om het kwaad opzet van Malinovskyi aan te tonen. “Zeven dagen heeft de procureur gespendeerd om een monoloog van twee uur uit te schrijven en enkele mails en berichten van onze supporters te beantwoorden”, sneerde de Genkse advocaat. “Wij brengen wetenschappelijk bewijs en onafhankelijke experten aan, de procureur enkel zijn mening. Dat was plezierig om naar te luisteren, maar bewijzen leverde hij niet.”

De Geschillencommissie maakt sowieso in de loop van de avond zijn uitspraak bekend. KRC Genk heeft nadien tot zondagmiddag (12u00) de tijd om beroep aan te tekenen. Als de commissie een schorsing van meer dan vijf speeldagen oplegt, werkt het beroep niet opschortend en mag Malinovskyi niet spelen in de topper tegen Club Brugge.

