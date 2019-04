Weer brand bij autoverhuurder: “Maar hier kunnen we echt niets aan doen”

Roeselare - Voor de tweede keer in enkele maanden tijd is autoverhuurfirma Delrue Rent Services het slachtoffer geworden van een brand. Nadat een van de wagens die langs de Rijksweg geparkeerd staan vuur had gevat na een technisch defect, liepen donderdag nog vier andere auto’s schade op.

In de nacht van donderdag op vrijdag ontstond er iets na tweeën een ernstige autobrand op het terrein waar de huurauto's van de firma Delrue Rent Services geparkeerd staan. Dat is vlak bij het kruispunt van de Rijksweg met de Iepersestraat.

“Even voordien had een klant de BMW teruggebracht”, zegt Emmanuel Hanssens, filiaalverantwoordelijke van het verhuurwagenbedrijf. “Door een technisch effect stond de auto plots in lichterlaaie.”

Passant

Een passant merkte de brand op en verwittigde de brandweer. Die was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de BMW volledig uitbrandde en ook twee andere wagens zwaar beschadigd geraakten. Nog twee andere auto's liepen schade op.

Een van de beschadigde auto’s, een Mini-Cooper, zou zondag gebruikt worden voor Driving with a heart, de jaarlijkse rondrit ten voordele van Kom op tegen Kanker. “Wellicht zullen we die wagen niet kunnen inzetten voor dat mooie initiatief”, aldus Hanssens. “We zullen het voertuig zo snel mogelijk vervangen en proberen ook andere auto’s te leveren in plaats van de beschadigde exemplaren.”

Tweede tegenslag

Voor de autoverhuurfirma is het de tweede tegenslag in nog geen jaar tijd. In augustus 2018 geraakten er al verschillende wagens langs de Rijksweg beschadigd na een brand. Uit onderzoek bleek toen dat een sigaret het vuur had veroorzaakt. Aanvankelijk stond een trailer van een nabijgelegen paardenwinkel in brand, maar het vuur sloeg uiteindelijk ook over op enkele wagens van het autoverhuurbedrijf.

“De twee branden zijn geen goede reclame voor ons, maar in beide gevallen kunnen we er echt niets aan doen”, zegt de filiaalverantwoordelijke.