Onze man was onder de indruk van de grote Kris Wagner-show: “Uniek in de Belgische voetbalgeschiedenis”

Kris Wagner is pas sinds januari bondsprocureur, maar met de zaak-Malinovskyi is de 47-jarige topjurist in de voetbalwereld terechtgekomen als een olifant in een porseleinkast. Begin deze week dachten we na een telefonisch betoog van een halfuur: dié zouden we niet graag als tegenstander hebben in een rechtszaal. En dat bewees hij vrijdag nog eens met een betoog van 124 minuten, een voetbalwedstrijd met verlengingen is dat.