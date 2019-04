Nieuwe migrantenkaravaan richting VS: meer dan 1.000 mensen komen aan in Mexico

Een nieuwe migrantenkaravaan die onderweg is naar de Verenigde Staten is in Mexico aangekomen. Het gaat om zeker 1.100 mensen, vooral uit Honduras afkomstig.

De migrantenkaravaan kwam vrijdag aan in Ciudad Hidalgo, in het zuiden van Mexico. De chef van de Mexicaanse immigratiedienst verwijt de Hondurese regering dat ze niet genoeg heeft ondernomen om de massale emigratie uit dat land tegen te gaan. “De Midden-Amerikaanse regeringen verzaken aan hun rol bij de huidige sociale ontwikkelingen”, aldus Tonatiuh Guillén.

Elk jaar ontvluchten honderdduizenden mensen uit Midden-Amerika het geweld en de armoede in hun landen. Ze proberen in de VS te geraken, maar dat land wil ze niet meer zomaar toelaten. President Trump dreigt met de sluiting van de grenzen en het stopzetten van de financiële hulp aan die landen, als ze de migratiestroom niet stilleggen.

In de maand maart werden aan de zuidgrens van de VS 103.492 mensen opgepakt, het grootste aantal in twaalf jaar tijd. Daarbij waren illegalen, maar ook asielzoekers en migranten die zonder geldig visum het land wilden binnenkomen.