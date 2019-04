Vlaams onderzoek brengt oorzaken van stress in kaart

Gent -

In Gent lanceren wetenschappers Stressy, een grootschalig onderzoek dat allerlei oorzaken van stress in kaart moet brengen. Proefpersonen zullen uitgerust worden met draagbare sensoren en metingen ondergaan in het dagelijkse leven. Zo wordt een “stresskaart” opgesteld met belangrijke informatie over mentale gezondheid.