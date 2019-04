Man doet 12 jaar alsof hij verlamd is om niet meer te moeten werken: zelfs de paus trapte erin

Hij had iedereen liggen. Zijn buren, zijn dokters, zelfs de paus... Een man uit het Italiaanse Firenze liet jarenlang iedereen geloven dat hij verlamd en aan een rolstoel gekluisterd was. Om zo voor maar liefst 137.000 euro aan uitkeringen op te strijken. Pas na twaalf jaar werd hij ontmaskerd. Al wandelend.

Roberto Guglielmi (55) was zijn werk grondig beu in 2007. Zo beu dat hij een plannetje bedacht waardoor hij niet meer moest gaan werken en kon leven van de uitkeringen die hij kreeg van de overheid. Met de hulp van zijn huurder - die zo zijn achterstallige huur kwijtgescholden zag - deed Guglielmi alsof hij het slachtoffer was geworden van een verkeersongeval waardoor hij verlamd was geraakt.

De Italiaan ging erg ver om zijn oplichting in stand te houden. Zo injecteerde hij jarenlang lidocaïne, een verdovingsmiddel dat ervoor zorgde dat zijn ledematen verslapten, en vervalste hij zijn medische dossier zodat ook zijn dokters niets doorhadden. Telkens als hij zijn huis verliet, deed hij dat in een rolstoel.

Het werkte. Twaalf jaar lang. Een periode waarin Guglielmi ruim 137.000 euro aan uitkeringen kreeg. In 2015 werd hij - na het schrijven van een brief - zelfs uitgenodigd bij de paus. Een audiëntie waarmee de fraudeur maar al te graag mee uitpakte op zijn Facebookpagina, waar hij ook nog eens om “financiële steun” vroeg om zijn behandeling te kunnen betalen.

Het werkte. Tot vorige week. Toen herkende een verpleegkundige de Italiaan op de luchthaven, waar hij rondliep na een vakantie in Togo. De getuige verwittigde de politie en niet veel later werd Guglielmi - al staand - in de boeien geslagen. Hij moet nu terechtstaan voor jarenlange fraude.