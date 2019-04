Drie jaar na noodweer wachten tal van stormslachtoffers nog op geld van Rampenfonds

Na het rampzalige voorjaar en de zomer van 2016, toen onweders en wateroverlast voor zware schade zorgden, zijn nog altijd niet alle slachtoffers vergoed door het Rampenfonds. Een aantal dossiers ligt zelfs nog bij experts. Slachtoffers die wel al vergoed werden kregen elk gemiddeld 16.806 euro uitbetaald.

Het voorjaar en de zomer van 2016 waren warm, maar vooral nat. Met zware onweders, hevige rukwinden en zware hagelbuien die veel schade aanrichtten. Vooral op 23 juni (windhoos en rukwinden) en op 23 juli toen vooral Vlaams-Brabant en Limburg de volle laag kregen. Maar ook Wallonië werd niet gespaard. Verschillende Vlaamse jeugdbewegingen moesten hun kamp vroegtijdig afbreken omdat alles onder water stond.

Uit cijfers van Assuralia, de koepel van verzekeringsondernemingen, werden toen 84.100 schadegevallen aangegeven bij de verzekeringen en werd in totaal 305 miljoen euro uitbetaald.

Omdat de regenval als ramp werd herkend, dienden ook ruim 6.500 getroffenen een dossier in bij het Vlaamse Rampenfonds. Vandaag, drie jaar later, wachten nog altijd 175 mensen op een vergoeding.

Onvolledig en betwisting

“Dat komt omdat sommige dossier onvolledig waren of dat er betwisting was over schade of schadebedrag. Dat betekent dat het dossier wordt teruggestuurd en dat er nieuwe bewijsstukken moeten worden verzameld”, luidt het bij het Vlaams Rampenfonds. Nog 47 schadedossiers liggen vandaag nog altijd bij experts, anderen wachten op goedkeuring.

“Drie jaar lijkt lang, toch is alles tot nu toe sneller afgehandeld dan toen het Rampenfonds nog onder de federale regering viel”, zegt Lisa Lust,woordvoerder van minister-president Geert Bourgeois (N-VA). “Ook al kregen we niet het budget noch het personeel voor deze nieuwe Vlaamse bevoegdheid door de zesde staatshervorming.”

De 175 slachtoffers die nu nog op hun centen wachten, zijn vooral land- en tuinbouwers die zware schade leden.

“In totaal werd voor de natuurramp van 2016 al 102.253.058 euro uitbetaald door het Vlaams Rampenfonds. Alle benadeelden kregen gemiddeld 16.806 euro uitbetaald”, zegt Lisa Lust.