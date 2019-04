Stad doet compromisvoorstel aan 'zure' achterbuur Rozebroeken

Gent - Het schepencollege heeft vrijdag beslist een ‘voorstel’ over te maken aan de achterbuur die een stuk van de Rozebroeken wil laten afbreken. Maar ook een beroep tegen het vonnis hierover blijft mogelijk, zegt sportschepen Sofie Bracke (Open VLD).

Vandaag houdt de buurt van de Rozebroeken een Pink Picknick, een picknick in het roze om te protesteren tegen de mogelijke afspraak van de buiteninfrastructuur van het sportcomplex.

Het schepencollege beraadde zich vrijdag over de situatie, bevestigt sportschepen Sofie Bracke. De advocaten van de Stad en van de achterbuur wisselen nog steeds brieven uit, in de hoop tot een compromis te komen. Schepen Bracke wilde vrijdag niet op de inhoud daarvan ingaan maar een geluidsscherm of groenscherm, daar waar het Rozebroekenpark paalt aan de villa in de Destelbergense Bijlokestraat, zou een van de mogelijkheden zijn die op tafel ligt.

Ruimte voor onderhandeling

Het vonnis dat de afbraak beveelt, is nog niet betekend, zodat er nog ruimte is voor onderhandeling. Ondertussen werken de advocaten van de Stad ook voort aan een mogelijk beroep tegen het vonnis. Schepen voor Ruimtelijke Ordening Filip Watteeuw (Groen) had eerder al gezegd dat de juridische dienst van de Stad ten stelligste ontkent dat het sportcomplex Rozebroeken illegaal is gebouwd in een parkzone en ervan uitgaat dat het een beroepsprocedure hierover met glans wint. Maar het probleem daarmee is dat het eerste vonnis niet opschortend is: zodra het wordt betekend, heeft de exploitant van het Rozenbroekencomplex een half jaar om zijn buiteninfrastructuur af te breken. Tenzij er dus een compromis wordt gesloten.