Flitscamera op een van de drukste straten van Brussel al tien jaar stuk: “Dat is triest”

De flitscamera op de Brusselse Lambermontlaan heeft al tien jaar geen auto meer geflitst omdat hij defect is. En ook 27 van de 95 andere camera’s in de hoofdstad werken niet meer. Dan loopt u in Vlaanderen meer kans om tegen de lamp te lopen, want hier ligt maar 15 procent van de flitsers uit door defecten of na vandalisme.

In Vlaanderen staan vandaag exact 1.281 flitspalen langs de gewest- en autosnelwegen. “Dat zijn er minder dan een paar jaar geleden omdat er meer op trajectcontrole wordt ingezet”, zegt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) werkt ongeveer 85 procent van alle camera’s. Vier jaar geleden werkten nog drie op de tien flitspalen niet.

Welke flitspalen momenteel niet flitsen in Vlaanderen, daar wordt niet over gecommuniceerd. Maar een aantal, onder meer langs de Vilvoordsesteenweg in Meise, is al een paar jaar buiten gebruik.

Het record van ‘niet flitsende flitser’ in ons land staat op naam van de flitspaal aan de Lambermontlaan in Brussel, een tweevaksbaan onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest, waar een snelheidsbeperking van 50 km/u. geldt. Die camera is nu al exact tien jaar defect.

“Dat is triest. Maar er is een oplossing in de maak. Het probleem ligt hem aan de meetlussen. Die werken niet meer door slijtage”, zegt Eric Laureys, woordvoerder van Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheidsbeleid Bianca Debaets (CD&V). Bij dat type flitspaal triggeren meetlussen in het asfalt de paal als een auto te hard rijdt.

“Maar deze zomer komt de Ronde van Frankrijk naar ons land. Er is twee miljoen euro uitgetrokken om voor die gelegenheid straten te vernieuwen. De Lambermontlaan krijgt nieuw asfalt en ondertussen worden ook de sensoren in de weg vervangen. Ook de andere defecte flitspalen worden in sneltempo hersteld of vernieuwd. Tegen de zomer moet negentig procent weer werken”, klinkt het.