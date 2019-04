‘De slager’ van ‘Bloody Sunday’ slijt zijn dagen in ons land: “Die veertien doden? Niet mijn fout”

Bijna een halve eeuw hebben de Britten Bloody Sunday – toen soldaten veertien Noord-Ierse demonstranten doodschoten – herkauwd en onderzocht. Nu is welgeteld één soldaat aangeklaagd voor welgeteld twee van die moorden. En dat doet velen over het Kanaal steigeren. Want de commandant van de dodelijke para’s blijft buiten schot. Derek Wilford, 86 en kaduuk, leeft zijn oude dag in zijn stille fermette in Henegouwen. De kolonel kan nog amper gaan, kan geen schilderspenseel meer vasthouden en het leven laat hem onverschillig. Maar als het gaat over Die Dag, dan steigert hij. Het loutere feit dat zijn land een moordonderzoek durft te voeren, naar hem en zijn soldaten, voelt als verraad. “Ik erken dat er levens verwoest zijn, maar niet dat mijn fout zou zijn, en nog minder die van mijn mannen.”