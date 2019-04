Man probeert zichzelf in brand te steken aan Witte Huis, Secret Service grijpt in

Aan de noordelijke omheining van het Witte Huis in Washington heeft zich vrijdag een incident voorgedaan, zo meldt de Amerikaanse Secret Service (USSS), de dienst die de president en zijn familie beschermt. Volgens Amerikaanse media is een man gearresteerd die probeerde zichzelf in brand te steken aan het Witte Huis.

Volgens verschillende Amerikaanse media is een man opgepakt nadat hij mogelijk had geprobeerd zichzelf in brand te steken in Lafayette Park, de overkant van het Witte Huis. Hij stak zijn jas in brand terwijl hij die nog droeg.

De dienst “reageert op een politie/medisch incident op Pennsylvania Ave, langs de noordelijke omheining van het Witte Huis”, stelde de USSS op Twitter.

ALERT: Secret Service personnel are responding to a police/medical incident on Pennsylvania Ave. along the @WhiteHouse North Fence Line. — U.S. Secret Service (@SecretService) April 12, 2019

De Secret Service bluste het vuur en bracht eerste hulp toe, intussen is de man naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. Hij is buiten levensgevaar. “De president is buiten gevaar”, klinkt het nog.

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: AP