Anderlecht-manager Michael Verschueren niet mals voor eigen fans: “Ze beschuldigen ons van een stijlbreuk, maar wat zij doen is ook een stijlbreuk”

Het zit er bovenarms op bij Anderlecht. Nadat de recordkampioen vorig weekend met 1-2 verloor van Anderlecht, roerden de fans zich al voor de poorten van het Astridpark en riepen ze luidkeels om het ontslag van voorzitter Marc Coucke . Op het veld van Standard maakten ze het vrijdagavond helemaal te bont: ze bleven met rookbommen gooien, waardoor de match bij een 2-0 stand al na een halfuur werd afgeloten. Algemeen manager Michael Verschueren was niet erg blij. “Nu nemen de eigen supporters punten af, dan wordt het een moeilijk verhaal.”

Anderlecht zit in een diepe put, en volgens Michael Verschueren helpen de fans de club niet -integendeel. “Het wordt moeilijk. We gaan nog proberen die vierde plaats te halen, meer zit er niet in. Nu nemen de eigen supporters punten af, dan wordt het een moeilijk verhaal. Iedereen werkt hard in de club om er iets van te maken, inclusief de voorzitter. Op deze manier verliezen, imagogewijs... Ze beschuldigen ons van een stijlbreuk, maar wat zij doen is ook een stijlbreuk. Dit slaagt wonden die niet goed zijn voor het imago van de club. Dit heeft niks met voetbal te maken. We weten dat het een moeilijk seizoen is en we een ploeg aan het bouwen zijn, maar ik vind dit niet kunnen. Wat hier gebeurt, is niet oké, ik ben heel teleurgesteld.”

Verschueren is niet van plan het hierbij te laten en plant een overleg met de harde kern. Al weet hij niet precies wie zijn gesprekspartners moeten zijn. “Hoeveel van die mensen zijn er vandaag en wie zit hierachter? Ik heb er het gissen naar eerlijk gezegd. Vorige week is er een signaal gegeven, ik heb ook een platform gecreëerd om daarover te communiceren. Ik heb maandagavond een afspraak met de ultra’s, om uit te leggen wat we aan het doen zijn. Ik heb vandaag ook duidelijk gemaakt dat er een plan is en dat we ons best doen. Maar blijkbaar is het toch noodzakelijk om de match te doen stilleggen.”

Ook Marc Coucke veroordeelde vanuit zijn vakantieoord in Vietnam het gedrag van de fans.