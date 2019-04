Nog in kleuterklas, maar nu al ligt zaal voor communie vast: “Begon in februari 2018 al te bellen voor feest van dit jaar”

Het seizoen van de communie- en vormselfeesten van 2019 moet nog beginnen, maar nu al zijn heel wat feestzalen volzet voor communies in 2020 en zelfs 2021. “We merken een toenemende rush”, klinkt het in feestzalen van Knokke-Heist tot Tongeren. “Een feest in de tuin is even leuk”, zeggen de bisdommen.