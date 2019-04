Vlaamse ontsnappingskoningen niet naar finale WK escape games: “Teleurgesteld”

Het heeft niet mogen zijn. De vier Vlamingen die vrijdag deelnamen aan het wereldkampioenschap escape games (door het oplossen van raadsels ontsnappen uit een kamer), hebben zich niet kunnen plaatsen voor de grote finale zaterdag. Die eer gaat naar de teams uit Kroatië en Slovakije.

Het vertrouwen vooraf was groot bij het Belgische team, bestaande uit Nick De Frangh (31), Tobias Van Bladel (34), Joeri Jacobs (26) en Dirk Delahaye (31). “We maken kans op de finale”, verklaarde kapitein Nick nog.

Ook na hun kwalificatie van vrijdagochtend hadden ze er nog goede hoop in. “We hebben drie proeven gedaan, die alle drie maximaal tien minuten mochten duren”, aldus Nick. “De eerste kamer ging erg vlot en waren we al na een minuut of vijf uit. Bij de tweede duurde het echter te lang voor we het systeem doorhadden. Daar zijn we niet op tijd uitgeraakt. De derde kamer ging weer beter en zijn we opnieuw op tijd uitgeraakt. Omdat we van meerdere andere teams te horen hadden gekregen dat ze het heel moeilijk hadden gehad met kamer 2 en 3 hoopten we nog op een finaleplek. Nu we te horen hebben gekregen dat we er toch niet bij zijn, zijn we toch teleurgesteld, ja. We hadden er graag bij geweest, al was het maar om de finalekamer te kunnen zien.”

Wat ook knaagt: voorlopig hebben de Vlamingen geen definitieve tijden doorgekregen van alle deelnemende ploegen. “We weten dus niet of het nipt was of niet. Dat krijgen we pas morgen te horen.”

De vier hebben er sowieso een leuke trip naar Londen opzitten. Voor wie zich afvraagt wat ze gedaan hebben na hun kwalificatie vrijdagochtend: “In de namiddag hebben we nog twee andere escape rooms gedaan in Londen.”