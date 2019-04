Wat nu, Anderlecht? Dit zijn de mogelijke gevolgen voor paars-wit na stopgezette match tegen Standard

De voetbalklassieker tussen Standard en Anderlecht op de vierde speeldag in Play-off I van de Jupiler Pro League is vrijdagavond bij een 2-0 stand stopgezet na wangedrag van de RSCA-fans. Ze gooiden verschillende keren vuurpijlen op het veld, tot scheidsrechter Erik Lambrechts het welletjes vond geweest en de wedstrijd definitief stillegde. Wat zijn nu de gevolgen voor Anderlecht?

Is dit een primeur?

Neen, in het Belgisch voetbal zijn al vaker wedstrijden definitief stopgezet. De laatste keer dateert van 4 december 2016, toen tijdens de match tussen Charleroi en Standard beide supportersclans het te bont maakten. De match werd toen stopgezet bij een 1-3-voorsprong voor Standard en nooit meer verder afgewerkt. Geen van beide clubs kreeg toen punten.

Wat zijn de sancties?

Zeker is dat Anderlecht 50.000 euro boete moet betalen. Dat staat zo in het interne reglement van de Pro League, het overkoepelend orgaan van de profclubs. Een onderbreking van de match levert de club waarvan de fans in de fout gingen 25.000 euro boete op, een stopzetting van de match 50.000 euro.

Kunnen er nog sancties volgen?

Zeker. Om te beginnen de 5-0-forfaitnederlaag. Die is officieel nog geen feit, omdat de scheidsrechter daar niet over kan beslissen, maar zal een feit wórden. In het bondsreglement staat letterlijk dat de wedstrijd “geacht wordt met forfaitscore verloren te zijn door de club van wie de fans verantwoordelijk waren voor de wanordelijkheden” – Anderlecht dus. Op dat officiële nieuws is het wel wachten tot het bondsparket de vordering doet en tot de Geschillencommissie, of de Buitengewone Kamer van de Geschillencommissie, die sanctie oplegt. Dat laatste zal normaal gezien nog niet voor komende dinsdag zijn, maar ten vroegste een week later. Hetzelfde wat betreft de wedstrijd achter gesloten deuren die voor Anderlecht dreigt. Volgens het bondsreglement kan die sanctie voorwaardelijk of effectief zijn. Anderlecht kan nadien altijd nog in beroep gaan, ook bij het BAS.

