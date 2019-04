Bondscoach Paul Put kent met Guinee tegenstanders in groepsfase van Africa Cup 2019

Egypte moet op de Africa Cup (21 juni - 19 juli) in eigen land in de groepsfase aan de bak tegen Congo-Kinshasa, Oeganda en Zimbabwe. Dat is het resultaat van de loting van vrijdag. Titelverdediger Kameroen treft in zijn poule Ghana, Benin en Guinee-Bissau.

Eén Belgische coach zal actief zijn op de Africa Cup. Paul Put is de bondscoach van Guinee. Hij moet in groep B aan de bak tegen Nigeria, Madagaskar en Burundi.

Egypte is met zeven titels recordkampioen en wil op eigen bodem weer aanknopen met de zege. De Farao’s zetten volop in op hun speerpunt Mohamed Salah (Liverpool). Kameroen veroverde in 2017 de eindzege. De Ontembare Leeuwen, met op dat moment Hugo Broos als bondscoach, haalden het toen in de finale van Egypte met 2-1.

De top twee van elk van de zes groepen stoot door naar de achtste finales, net als de vier beste derdes.