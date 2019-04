Geloven in eenheid leidt tot een beter leven

Mensen die geloven in eenheid, het gevoel dat alles en iedereen in de wereld verbonden is, halen meer voldoening uit hun leven. Dat blijkt uit een studie van de American Psychological Association. Zij zochten 75.000 Duitsers om het thema eenheid te onderzoeken en schotelden hen een reeks vragen voor. Die bevraging werd enkele weken later herhaald om te kijken of het geloof in eenheid doorheen de tijd zou veranderen. Onderzoekers konden concluderen dat het geloof in eenheid niet vast hangt aan één situatie, maar eerder een algemene attitude in je leven is. Die attitude versterken zou – volgens de onderzoekers – leiden tot een beter leven. (sgg)