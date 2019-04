Motilium verboden voor kinderen

Geneesmiddelen met domperidon, zoals Motilium, mogen niet langer worden toegediend aan kinderen ­onder twaalf jaar en aan wie minder dan 35 kilogram weegt. Volgens het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG) heeft nieuw onderzoek een gebrek aan doeltreffendheid aangetoond.

Domperidon is een veelgebruikt middel tegen misselijkheid en braken. Maar het ligt onder vuur omdat het hartritmestoornissen kan veroorzaken met mogelijk fatale afloop. Daardoor is Motilium sinds november 2013 enkel nog op voorschrift te verkrijgen. Het PRAC, het risicobeoordelingscomité van het Europees Geneesmiddelenagentschap, beval vijf jaar geleden aan de dosis te beperken voor kinderen. Als gevolg van die beslissing werd een nieuw klinisch onderzoek opgestart. Maar dat werd vroegtijdig stopgezet wegens een gebrek aan doeltreffendheid. Domperidon in die lage dosis bleek geen significant voordeel op te leveren in vergelijking met een placebobehandeling.

Vanaf 15 september zal Motilium 1 mg/ml, voor min-twaalfjarigen, uit de handel worden genomen. Bij wie meer dan 35 kilogram weegt, blijft de maximale dosering liggen op 10 mg, hoogstens drie keer per dag. (frp, blg)