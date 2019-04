Bussen De Lijn negeren Noordstation

Veiligheid en hygiëne laten te wensen over in het grootste station van ons land. Die toestand duurt nu al maanden omdat transmigranten het station hebben ingenomen. Voor Weyts is de maat vol.

“We zitten volgende week, dinsdag, samen met de vakbonden om te bekijken hoe we dat gaan aanpakken”, zegt Astrid Hulhoven van De Lijn.

Wanneer de nieuwe halte in gebruik wordt genomen, staat nog niet vast. “Zeker nog niet in de komende dagen, eerder weken”, klinkt het.

Er zullen schuilhokjes worden geplaatst en de nodige signalisatie wordt aangebracht. “Zaken waarvoor we geen vergunning moeten aanvragen”, zegt Astrid Hulhoven.

Eddy Bronselaer van de christelijke vakbond, die donderdag nog met acties dreigde, heeft het over “een stap in de goede richting.”

Eind vorig jaar werd de bushalte ook al eens tijdelijk verplaatst. Maar dat was geen ideale oplossing, omdat de bussen stilstonden op een busstrook in de Vooruitgangsstraat en er geen toiletten in de buurt waren voor de chauffeurs. De politie dreigde toen met boetes. (tg)