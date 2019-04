“Oh. My. God”

Paus Franciscus heeft donderdag de voeten gekust van de Zuid-Soedanese president Salva Kiir en rebellenleider Riek Machar. Hij smeekte de beide mannen om hun land niet opnieuw in een burgeroorlog te storten. De 82-jarige paus lijdt aan chronische pijn in zijn benen en had zichtbaar veel moeite tijdens het knielen.

Het overwegend christelijke Zuid-Soedan scheurde zich in 2011 af van het overwegend Arabisch-islamitische noorden. Twee jaar later brak er een burgeroorlog uit in het land en pas vorig jaar werd er een vredesbestand ­onderhandeld. De paus vroeg de ­kopstukken om die vrede niet te hypothekeren.(mtm)