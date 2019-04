Youri Tielemans en Leicester City gaan na vier zeges op rij de boot in tegen Newcastle

Leicester City heeft vrijdag op de 34e speeldag van de Engelse Premier League met 0-1 van Newcastle verloren. Youri Tielemans maakte de 90 minuten vol, maar kon deze keer niet het verschil maken. Er komt zo een einde aan een reeksje van vier overwinningen op rij voor de Foxes.

De Spanjaard Ayoze Perez maakte na 32 minuten het eerste en enige doelpunt van de wedstrijd in Leicester. Tielemans en co blijven zevende in het klassement, Newcastle rukt voorlopig op naar de dertiende plaats.

In Frankrijk klopte Anthony Limbombe met Nantes enigszins verrassend het Lyon van Jason Denayer met 2-1. Beide landgenoten stonden aan de aftrap, Limbombe maakte zelfs het winnende doelpunt en kreeg drie minuten voor tijd een applausvervanging. Coulibaly (11.) had Nantes eerst al op voorsprong gebracht, Terrier (41.) maakte kort voor de rust gelijk. Zeven minuten voor tijd krulde Limbombe een vrije trap netjes rond de muur in doel, waardoor Nantes opschuift naar de vijftiende plaats. Lyon blijft derde.