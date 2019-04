Boze Anderlecht-fans wachtten spelers in Neerpede op, maar die bleven op hotel

De woede van de Anderlecht-fans na de stopgezette match op Standard (2-0) was vrijdagnacht niet snel bekoeld. Ook aan het ­oefencomplex in Neerpede troepte een boze menigte van zo’n vijftig supporters samen om de spelersbus op te wachten. Maar die zou nooit komen

Er werd ­gevreesd dat de bus nooit zou kunnen binnenrijden op het complex en dat de integriteit van de spelers in gevaar zou komen. Daarom werd besloten dat de spelers beter een nacht op hotel bleven in plaats van hun auto’s te gaan ­ophalen. Dat zal pas vandaag gebeuren. Waar ze uiteindelijk overnachtten is niet bekend.

Manager Michael Verschueren trok wel naar Neerpede, maar ging de confrontatie met de fans niet aan. Twee politieauto’s en spotters van de federale politie hielden alles onder controle. Tegen 0u45 trokken ook de laatste diehards huiswaarts, toen de spotters dreigden een pv tegen hen op te stellen.

