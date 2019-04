Deschacht verdedigt Anderlecht-fans na wangedrag op Standard en houdt pleidooi voor nieuwe coach: “Dit was Anderlecht onwaardig”

Voormalig Anderlecht-boegbeeld Olivier Deschacht zag vrijdagavond als analist bij betaalzender Play Sports met lede ogen aan hoe zijn ex-club de dieperik inging bij Standard. De 38-jarige verdediger toonde begrip voor de Anderlecht-fans die de match met hun rookbommen vroegtijdig deden stopzetten en haalde stevig uit naar coach Fred Rutten. “Wat ik vandaag gezien heb is Anderlecht-onwaardig. Vooral tactisch. Je kan nog één ding proberen: dat is een nieuwe trainer.”

“Als ik even hard mag zijn: ik kan die supporters wel begrijpen”, vertelde Olivier Deschacht op Play Sports. “Ik zou ook gefrustreerd zijn. Ik kan hun reactie begrijpen, sorry. We zijn 30 minuten bezig en het had 4-0 kunnen zijn. Ik zeg niet dat het correct is wat ze gedaan hebben, maar ik snap dat ze gefrustreerd zijn. Die mensen moesten vandaag waarschijnlijk een dag congé pakken. Ik keur het niet goed. Maar ze geven héél hun dag op voor die wedstrijd en dan maak je dit mee. Dit heb ik bij Anderlecht nog nooit gezien.”

Foto: Photo News

“Ik dacht echt dat er een reactie zou komen na de 0 op 9”, gaf Deschacht toe. Waarna hij de aanval opende op coach Fred Rutten. “Maar ik vind dat de trainer zijn huiswerk ook niet gemaakt heeft. Tactisch werd Anderlecht afgetroefd door Preud’homme. Door zonder diepe spits te spelen. Niemand wist wat hij moest doen. Als ik nu nog bij Anderlecht zou gespeeld hebben, zou ik mezelf niet onder controle hebben. Ik zou mensen beginnen beledigen. En daar zou ik achteraf veel spijt van hebben. Want ik heb achteraf wel eens spijt van dingen. Ik zou echt beginnen schreeuwen, roepen. Ik vind dat niemand zijn job gedaan heeft vandaag. Ik vond het tactisch een zwakke wedstrijd van de trainer. Het kan allemaal beter.”

“Ik kan enkele tactische keuzes niet begrijpen. Lawrence is een centrale verdediger en die gaat hij op links zetten tegen de meest wendbare speler van Standard. Dan kiest hij voor Appiah op de rechtsback in plaats van Najar, die toch niet zo slecht was afgelopen weekend. Er zit niet echt een lijn in.”

Hoe moet Anderlecht uit de malaise geraken? “Je kan nog één ding proberen: dat is een nieuwe trainer. Ik ben ontgoocheld in Anderlecht. Wat ik vandaag gezien heb is Anderlecht onwaardig. Vooral tactisch. De trainer heeft zich totaal niet aangepast aan Standard. Het zijn nog zes wedstrijden. Misschien is op korte termijn een nieuwe trainer de oplossing. Er moet gewoon iets gebeuren. Je kan niet verder op deze manier. Je kan moeilijk elf andere spelers halen. Er moet vuur komen in die ploeg. En ik denk dat dat kan door een nieuwe trainer te halen. Ik vind dat deze ploeg een aantal erg goede spelers heeft, maar het ontbreekt aan wilskracht.”

Welke nieuwe trainer heeft Deschacht dan in gedachten? “Ik heb een paar namen in mijn hoofd. Ik zou misschien die coach van Moeskroen (Bernd Storck, nvdr.) nemen.”

“Het DNA van Anderlecht wordt vaak verkeerd begrepen”

Maar Deschacht gaf ook de spelers van Anderlecht een veeg uit de pan. “Het DNA van Anderlecht wordt vaak verkeerd begrepen. Als ik een gewone supporter vraag wat het DNA van Anderlecht is, dan zegt die 9 van de 10 keer: ‘Dat is iemand die kan dribbelen, die fantastische doelpunten kan maken’. Maar volgens mij is dat een volledig verkeerd antwoord. Volgens mij is het DNA van Anderlecht de honger hebben om elke drie dagen te willen winnen. Dat is niet tegen je verlies kunnen. Dat is drie dagen slecht zijn van een verliesmatch. En dat mis ik bij dit Anderlecht. Ik ga geen namen noemen. Maar een uur na de nederlaag tegen Club Brugge zie ik twee Anderlecht-spelers op Instagram een verhaal posten over iets dat totaal niets met voetbal te maken heeft. Dan denk ik: ‘In onze tijd had dat niet gekund.’ Als ik er nog geweest zou zijn, dan zou ik meteen hebben gezegd: ‘Wil je dat alstublieft van je verhaal wissen’. Want als ik verlies… en zeker tegen Club Brugge - dat heb ik gelukkig nooit meegemaakt met Anderlecht - of Standard, dan steek ik mij drie dagen weg.

Foto: Photo News

“Standard kreeg een koekje van eigen deeg”

Deschacht vond niet dat de Standard-fans reden tot boosheid hadden op de supporters van Anderlecht. Hij verwees fijntjes naar de match Standard - Anderlecht van 12 oktober. Toen verloor Anderlecht op Sclessin nadat het eerste doelpunt van Standard (bij 0-1) viel nadat de Standard-fans het veld voor de tweede keer hadden bestookt met vuurpijlen. Scheidsrechter Boucaut had nochtans al laten omroepen dat de Rouches het definitief stopzetten van de match riskeerden, maar tot ongenoegen van paars-wit liet de ref doorspelen. “Ik denk niet dat er iemand van Standard nu moet klagen. Ze kregen vandaag een koekje van eigen deeg. Ze hebben dat tegen ons ook gedaan. Toen hebben ze dankzij het vuurwerk nog gewonnen. Vooral Proto was toen helemaal geënerveerd door het vuurwerk dat vlak bij hem bleef landen.