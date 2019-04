Waarom Anderlecht-fans bewust de match tegen Standard saboteerden: “Het had nog veel erger gekund, geloof ons”

“We zijn ons DNA aan het verliezen. Het was tijd voor een statement”, zegt een anoniem lid van de harde kern van Anderlecht. Die harde kern saboteerde gisteren de cruciale uitmatch op Standard. Vuurpijlen na de twee Luikse doelpunten dwongen ref Lambrechts om de match stil te leggen.

Volgens een anoniem lid van de harde kern - al meer dan vijftien jaar, op een stadionverbod na, present - was de emmer meer dan vol. “Supporter ben je in goede en kwade tijden. Dit is niet goed voor het imago van de club, dat weten wij ook wel. We hadden er vrede mee als we dit jaar derde zouden eindigen. Zijn er twee ploegen beter? Fair enough. Maar op één voorwaarde: dat de spelers hun truitje nat maken. Altijd en overal. Want wij steken onze spaarcenten in de club en trekken naar alle verplaatsingen om de ploeg te steunen. Door dik en dun. Maar wat er de laatste weken, zelfs maanden aan het gebeuren is, tart elke verbeelding. Waar is ons DNA naartoe? Cobbaut? Vranjes? Sanneh? Mannen die miljoenen hebben gekost, maar niet eens de bank halen, laat staan mogen meespelen. Waar is het bestuur mee bezig geweest? We zien mensen lachen in de tribune terwijl ze naast de ploeg zijn gevallen. We werpen ook geen steen naar de nieuwe bestuursleden, zoals Frank Arnesen. Die kan niet op zes maanden toveren. Maar laat ons eerlijk zijn: het gaat de verkeerde kant op met de club van ons hart. We doen aan kapitaalsvernietiging. We gooien met geld. In dertig jaar stonden we er nooit zo slecht voor.”

“Het was tijd voor een statement na de non-match tegen Antwerp. Het is maanden rustig gebleven. Vroeger stonden we na twee slechte matchen al op training. Is dit op voorhand bedisseld? Ja. Hadden we de match stilgelegd als we voorstonden? Natuurlijk niet. Maar we hadden wel afgesproken om pijlen te gooien als het weer slecht was. En waarom niet? Standard is al decennia de grote vijand. Het is sowieso een. Wat Standard-supporters ooit deden met Proto, met Defour, was tien malen erger. Nooit zijn die matchen definitief stilgelegd. Maar we hielden er rekening mee dat ze de match zouden stopzetten. Voor één keer zeggen we:. En vergeet niet dat een deel van de harde kern nog ontbreekt, net wegens stadionverbod. Het had nog veel erger kunnen zijn, geloof me. Het is tijd voor een statement, tijd voor verandering. Want de laatste maanden is de Anderlecht-trein volledig ontspoord.”

