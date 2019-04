Onze Anderlecht-watcher Jürgen Geril: “Nooit gedacht dat Anderlecht zo laag kon vallen”

Dit is het absolute dieptepunt uit de ­geschiedenis van Anderlecht. Een nog grotere schande dan voor het eerst in 55 jaar geen Europees voetbal halen zijn de eigen supporters die een match definitief stillen bij een 2-0-achterstand met een vooraf geplande actie. Want dat was het: de aanhang wílde met 5-0 verliezen. Hoe laag kun je vallen?