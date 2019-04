Emmanuel Dennis: “Ik ben een beetje gek”

Je bent gek van hem, of je ergert je blauw aan hem: voor Emmanuel Dennis (21) is er geen tussenweg. Sinds hij in de zomer van 2017 in Brugge neerstreek, is hij zowel tot het beste als het slechtste in staat. Maar nu de play-offs zijn aangebroken, stáát de Nigeriaanse kameleon er. Of zoals hij het zelf subtiel verwoordt: “I am shining.”