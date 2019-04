Ook in Polen miserie/mysterie rond Bjelica (ex-Oostende): “Hij is al tien dagen spoorloos”

Aleksandar Bjelica (25) blijft een geval apart. De Nederlands-Servische linksback verliet eind februari KV Oostende, waar hij het te bont had gemaakt, voor Korona Kielce. Maar bij de Poolse eersteklasser zien ze nog harder met hem af. Nadat hij, ontgoocheld over zijn prestaties, het kantoor van de voorzitter verliet, hebben ze hem al tien dagen niet meer gezien of gehoord. Paniek, al stelt Bjelica hen – via ons – gerust. Nou ja…

U weet allicht nog wel dat Bjelica eerder dit seizoen Gert Verheyen tot wanhoop dreef. Wat de toenmalige coach van Oostende ook probeerde, hij kon hem niet in de pas doen lopen. Eind november stuurde hij de verdediger, ondanks het feit dat hij een minzame kerel is en bakken talent heeft, naar de B-kern. “De trein is al een paar keer gestopt om hem de kans te geven om erop te springen, maar het stopt ergens.”

Yannick Ferrera kent er alles van. Toen hij trainer was van KV Mechelen, werkte hij ook met Bjelica samen, maar net als Verheyen kreeg hij op hem geen vat. Nadat Bjelica tegen Union eens vroegtijdig naar de kant moest, liep het helemaal mis. Hij vroeg dan zelf om met de beloften te mogen spelen, pakte daar een rode kaart door een jongere van Westerlo te slaan, en forceerde uiteindelijk zijn exit.

Beklag bij de voorzitter

In Nederland hebben ze nooit opgekeken van zijn strapatsen bij ons want in 2014 kreeg Bjelica ginder al de stempel van ‘moeilijke jongen’. Hij speelde toen op huurbasis bij Sparta, maar kwam niet opdagen voor een wedstrijd omdat hij wist dat hij niet in de basis stond. Sparta stuurde hem terug naar FC Utrecht, dat eveneens zijn contract verbrak. En nu is het van dat in Polen...

Bij Korona Kielce, het huidige nummer 10 in de Ekstraklasa, stond hij in zijn eerste twee matchen meteen in de basis. Na de zware nederlagen (4-1 en 2-6) zette de trainer hem de volgende drie duels terug op de bank, tegen Cracovia viel hij wel weer in. Op 2 april was dat. Een dag later, op 3 april, ging hij bij de voorzitter langs om zijn beklag te doen. “Ik voel me hier niet goed”, zei hij volgens een bron in de bestuurskamer van Korona. “Ik hou niet van de competitie, niet van de stad, niet van de coach. En terwijl iedereen verwachtte dat ik een sleutelspeler zou worden, lukt dat maar niet. Ik verlaat de club en stop gewoon met voetballen.”

Onruststokerij

En weg was hij, zonder dat de voorzitter iets kon zeggen. Sindsdien hebben ze bij Korona niks meer van Bjelica gehoord, zeggen ze zelf. Bjelica kwam niet meer opdagen, miste een match en nam ook zijn telefoon niet meer op. Op de club waren ze naar eigen zeggen zelfs bang dat hij domme dingen zou doen. Bizar genoeg konden wíj hen intussen geruststellen. Of toch een beetje. Wij kregen Bjelica wél te pakken via telefoon. En hoewel hij niet officieel wilde reageren, liet hij wel weten dat er niks aan de hand is. Dat hij gewoon geblesseerd is, dat hij ook wat tijd gekregen heeft om privéproblemen op te lossen, en dat hij nog altijd in contact staat met de club. Onruststokerij van de Poolse pers, zo noemt hij de verhalen.

De voorzitter van Korona reageerde intussen on the record. “Van in het begin waren we ons bewust van zijn verleden”, zegt hij. “Maar we zien voorlopig geen reden om zijn contract te verbreken. Aleksander kreeg wegens ziekte voor onbepaalde duur de toelating om thuis te blijven.” Hoogst bizar, omdat ze bij Korona – off the record dan – blijven zeggen dat ze van niks weten.

Eén ding is zeker: waar Bjelica ook komt, hij blijft voor beroering zorgen. Met hem is het nooit saai.