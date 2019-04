Matchpack AA Gent - Antwerp: Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

AA Gent wil na een nul negen in eigen huis zijn eerste zege pakken in Play-off 1. Antwerp kan zich mits winst in de Ghelamco Arena halfweg de play-offs al bijna definitief verzekeren van minstens de derde plaats.

Scheidsrechter: Bram Van Driesschie

Verwachte opstelling: Kaminski; Souquet, Bronn, Derijck, Asare; Verstraete, Esiti, David; Sorloth, Yaremchuk, Chakvetadze

KAA Gent KAA Gent Antwerp Antwerp Thoelen, Coosemans, Rosted, Plastu, De Smet, Smith, Bezus, Dejaegere, Esiti, Limbombe, Kvilitaia

Geschorsten: Odjidja

Geblesseerden: Dompé

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 0-0 thuis, 2-2 uit

Dit zegt onze clubwatcher: Rien ne va plus. AA Gent speelt dit weekend al meteen haar laatste troefkaart uit wanneer Antwerp op bezoek komt in de Ghelamco Arena. Na een pijnlijke nul op negen hebben de Buffalo’s nood aan een thuiszege om de kloof met de concurrenten voor de vierde plaats niet nog groter te laten worden. Benieuwd of Giorgi Chakvetadze, die vorige week in het slotkwartier inviel, meteen aan de aftrap verschijnt. Jess Thorup hoopt dat de kleine Georgiër, in Genk meteen goed voor een assist, zich nogmaals ontpopt tot de Gentse redder in nood.

Verwachte opstelling: Bolat; Opare, Arslanagic, Van Damme, Juklerod; Haroun, Govea; Owusu, Refaelov, Lamkel Zé, Mbokani

Bank: Teunckens, Borges, Seck, Batubinsika, Nazaryna, Hairemans, Simao, Yatabaré, Baby, Rodrigues, Bolingi

Geblesseerd: Buta

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: Haroun

Dit zegt onze clubwatcher: Antwerp keek gisteravond geamuseerd toe hoe Anderlecht alweer kopje onder ging op Standard, de vierde plaats komt zo alsmaar dichterbij. Voor zijn eigen match is Laszlo Bölöni blij dat hij gewoon weer over Bolat kan beschikken in doel. Hij miste in het begin van de week een paar training, maar is klaar voor de strijd. Ook Lamkel Zé en Rodrigues konden gisteren weer meetrainen. Niet dat het een enorm probleem is als er eens een speler ontbreekt – behalve Bolat of Mbokani – want de bank is behoorlijk gestoffeerd. We zijn wel benieuwd of Lamkel Zé net als op Anderlecht op links zal spelen, dat ging hem prima af.