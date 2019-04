Donald Trump deelt sneer uit aan moslima in Amerikaans Congres: “Hij zet aan tot geweld, degoutant”

Donald Trump heeft op Twitter beelden gedeeld van de brandende WTC-torens na de aanslagen van 9/11, met de woorden “Wij zullen het nooit vergeten” erbij geschreven. De Amerikaanse president deelt daarmee een sneer uit naar Ilhan Omar, een moslima die in de Senaat zetelt in de VS.

De heisa was donderdag ontstaan nadat beelden opgedoken waren van de receptie van een organisatie voor moslimrechten van een maand geleden. Daar had Ilhan Omar, een van de eerste twee moslimvrouwen die ooit verkozen werden voor de Amerikaanse Senaat, een toespraak gegeven die stof deed opwaaien.

“Veel te lang al hebben wij geleefd met een ongemakkelijke gevoel dat we tweederangsburgers zijn”, zei Omar er tijdens een 20 minuten durende speech, een week na de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland waar 50 moslims om het leven kwamen. “En ik ben dat beu. Elke moslim in dit land zou dat beu moeten zijn. Deze organisatie is opgericht na 9/11, omdat toen erkend werd dat sommige mensen iets gedaan hadden en dat alle moslims toegang tot hun burgerrechten begonnen te verliezen. Je moet je er vandaag niet bij neerleggen dat weer eens iemand je raar bekijkt. Voel je daar ongemakkelijk door, stap er op af en vraag die persoon waarom die dat doet. Dat is het recht dat je hebt.”

Er kwam heel wat kritiek op de toespraak vanuit conservatieve hoek. “Haar uitspraken zijn gevaarlijk en zetten aan tot geweld”, zeiden enkele Republikeinse politici. Donald Trump voegde zich bij hen door op Twitter een video te delen van de brandende WTC-torens en erbij te schrijven dat hij dat nooit zal vergeten.

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 april 2019

De Democraten nemen dan weer de verdediging van Omar voor hun rekening. “De aanvallen tegen haar zijn degoutant en gevaarlijk”, zei presidentskandidaat Bernie Sanders. “Omar zal niet wijken voor de haat en het racisme van Trump, en wij zullen dat ook niet.”

Senator Elizabeth Warren, die ook kandidaat is voor het Witte Huis, stelde het dan weer zo. “De president zet aan tot geweld tegen een Congreslid en een hele groep Amerikanen gebaseerd op hun geloof. Dat is lelijk en schaamtelijk. Elke politieke leider die dat niet veroordeelt, is mee verantwoordelijk.”