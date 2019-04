Miljoenen babybedjes teruggeroepen na meer dan dertig overlijdens

De Amerikaanse autoriteiten hebben vrijdag zowat 4,7 miljoen babybedjes van producent Fisher-Price teruggeroepen omdat er een risico is op het overlijden van het kind. Minstens 32 baby’s zijn sinds 2009 gestorven in het wiegje, zo bracht het consumentenmagazine Consumer Reports aan het licht.

“Kinderen zijn gestorven in de ‘Rock ‘n Play Sleepers’ nadat ze van hun rug op hun buik of zij gerold zijn toen ze niet vastgemaakt waren, of onder andere omstandigheden”, aldus de Consumer Product Safety Commission (CPSC).

Fisher-Price meldde zelf dat het in samenwerking met CPSC vrijwillig alle producten van dat schommelbedje teruggeroepen heeft. Het bedrijf staat achter de veiligheid van al zijn producten, “maar gezien de gemelde incidenten waarbij het product gebruikt werd in strijd met de veiligheidswaarschuwingen en- voorschriften”, is het best om het product terug te roepen, zei Fisher-Price, dat eigendom is van speelgoedfabrikant mattel.

Donderdag had de Amerikaanse vereniging van pediaters al opgeroepen om het bedje uit de rekken te halen.