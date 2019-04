‘Beul’ die vrouw gruwelijk mishandelde ontsnapt uit psychiatrisch centrum: “Gevaar voor maatschappij”

Antwerpen / Herentals / Mol -

Herentalsenaar Henri S. (23) is ontsnapt uit het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. Volgens het parket vormt hij een ‘ernstig gevaar voor de samenleving’. Een rechter beschouwde hem als geestesziek nadat hij in 2016 een vrouw in een caravan in Mol vreselijk had toegetakeld.