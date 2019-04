“Ultra-idioten”: buitenlandse media niet mals voor Anderlecht-supporters na wangedrag in Luik

Wie dacht dat Anderlecht niet dieper kon zakken dan al het geval was, denkt daar anders over sinds vrijdagavond. Het wangedrag van de supporters tijdens de uitwedstrijd op Standard is ook het buitenland niet ontgaan. “Ultra-idioten”, noemt Bild hen.

Heel wat buitenlandse media hebben het over de schande van Luik. De Duitse krant Bild heeft het over “pyro-waanzin” en “Ultra-idioten”. “De Anderlechtsupporters waren duidelijk gefrustreerd en provoceerden al van in het begin. Anderlecht stond op het moment dat de match stopgezet werd 2-0 achter.”

Foto: Bild

“Er hing rook van in het begin van de wedstrijd door bommetjes en vuurwerk”, staat dan weer in de grote Spaanse sportkrant Marca. “De scheidsrechter en de spelers deden inspanningen, maar de fans bleven dingen op het veld gooien. Vooral in de buurt van het doel van (Standard-doelman, nvdr) Guillermo Ochoa viel veel Bengaals vuurwerk.”

Het Nederlandse De Telegraaf bekeek de feiten met een Nederlandse bril en zag vooral hoe dit een domper is voor Fred Rutten, de trainer van Anderlecht.

Foto: De Telegraaf

Ook tal van Franse, Duitse en Italiaanse websites schreven over wat er zich in Luik heeft afgespeeld. “Het gedrag van de fans kwam Anderlecht vandaag duur te staan”, aldus het Franse L’Equipe. Ook Heute, een krant uit Oostenrijk, zag landgenoot en Anderlecht-middenvelder Peter Zulj de bank warmhouden in het verhitte stadion. “Zware rellen”, noemen ze het. “Alweer een bittere tegenslag voor Anderlecht.”