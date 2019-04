Britse komiek overlijdt op het podium: “Publiek dacht dat het deel was van de act”

De Britse stand-upcomedian Ian Cognito is overleden tijdens een show in het zuiden van Engeland. De hulpdiensten werden opgeroepen naar een bar in Bicester op donderdagavond. “Helaas is een patiënt ter plaatse overleden.”

De organisator van de show, Andrew Bird, zei aan de Britse omroep BBC dat de komiek zich niet goed voelde voor zijn optreden, maar wel erop aandrong de show te laten doorgaan. De 60-jarige grapte zelfs “stel je voor dat ik sterf voor jullie allemaal hier”. De BBC bericht nog dat de komiek neerzat op een barkruk, zwaar ademend.

Komiek Jimmy Carr tweette over Cognito, wiens echte naam Paul Barbieri was. “Het publiek dacht dat het deel was van de act. Hij overleed in het harnas. Dat is engagement voor comedy. Ik zal nooit zijn aardigheid vergeten toen ik begon en hoe verdomd grappig hij was”, aldus Carr.

Medekomiek Jack Whitehall huldigde Cognito eveneens op Twitter. Volgens hem waren de exploten van Cognito “legendarisch”.