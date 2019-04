Ben Weyts (N-VA) over gedumpte kilometerheffing: “Ik heb een kogel voor mijn partij opgevangen”

Jarenlang pleitte N-VA ervoor om een slimme kilometerheffing in te voeren, het zogenaamde rekeningrijden, maar na heel wat heisa werd het idee afgelopen week begraven. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) licht die politie bocht van zijn partij toe in een interview met De Tijd. “Ik heb een kogel voor mijn partij opgevangen”, zegt hij.

Volgens Weyts was het probleem rond de kilometerheffing “totaal verziekt” . “Ik heb genoeg politieke ervaring om te weten wanneer een dossier niet meer haalbaar is. Ik reed voor het peloton. Toen ik achterom keek, zag ik dat niemand nog in mijn wiel zat. Mijn vroegere politieke medestanders stonden aan de kant fluitend naar de lucht te staren. Dan moet je in de spiegel kijken en de moed hebben een keuze te maken.”

Voor N-VA mag rekeningrijden geen belastingverhoging zijn en het moet een impact op de files hebben, zegt Weyts. “Die voorwaarden hebben we daar altijd aan gekoppeld, en die heeft Bart De Wever afgelopen week nog eens herhaald. Ik hoopte dat de demarche van Bart de andere partijen in beweging zou zetten, maar ook toen bleef het oorverdovend stil. Zelfs Groen bleek in vervroegde vakantiemodus. Je hoorde het oorverdovend gegniffel van de tegenstanders die hoopten dat ik en de hele N-VA met mij als lemmingen in het ravijn zouden duiken. Vervolgens zou men hoofdschuddend over de afgrond kijken en zeggen: Die was nogal onbesuisd. Men had eindelijk iets gevonden om de N-VA de muur te doen opknallen.”

“Er staat geen politieke onnozelaar op mijn hoofd geschreven. Ik maakte deel uit van een politiek-strategische agenda. Toen heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik heb een kogel voor mijn partij opgevangen.”