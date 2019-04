Vijftiger verliest bewustzijn na ongeval in Roeselare en moet uit wagen bevrijd worden

Roeselare - Op de Diksmuidesteenweg tussen Roeselare en Sleihage is zaterdagochtend omstreeks 5.55 uur een ongeval gebeurd. Een groene camionette en witte Renault reden om nog onduidelijke reden op elkaar in.

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, beide slachtoffers werden gewond naar AZ Delta in Roeselare gevoerd. Eén van hen, de 55-jarige Rino P. uit Otegem (Zwevegem), moest door de brandweer uit zijn wagen worden bevrijd. Hij was na het ongeval even het bewustzijn verloren.

Over de ernst van zijn verwondingen en de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niets bekend. Het parket kwam ter plaatse voor nader onderzoek.

Foto: mrr