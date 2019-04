Drie gewonden bij Israëlische luchtaanval op Syrische legerbasis

Een Israëlische luchtaanval op een Syrische legerbasis heeft zaterdagochtend drie gewonden gemaakt, aldus de Syrische staatsmedia. Een ngo spreekt echter van zeker 17 gewonden onder de regeringstroepen en hun bondgenoten.

Volgens het staatsagentschap SANA voerden Israëlische jets in Libanees luchtruim de aanval uit. De luchtafweer kon enkele Israëlische raketten neerhalen, voor ze hun doelen in de stad Masyaf bereikten, aldus SANA. Bij de aanval raakten volgens SANA drie strijders gewond en is materiële schade veroorzaakt.

Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten raakten 17 strijders van de regeringstroepen en hun bondgenoten gewond. De ngo stelde ook dat onder de doelwitten onder meer een site voor de ontwikkeling van middellangeafstandsraketten was.

Leden van de Iraanse Revolutionaire Wacht en hun bondgenoten zijn volgens activisten in het gebied gelegerd op de basis. De Revolutionaire Wacht strijdt aan de zijde van de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad sinds 2011. Israël had eerder al gezegd dat het niet zou tolereren dat Iran permanente legerbases in Syrië opricht.