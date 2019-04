Facebook gaf in 2018 meer dan het dubbele uit aan veiligheid Mark Zuckerberg dan jaar eerder

Facebook heeft in 2018 meer dan dubbel zoveel geld als het jaar voordien uitgegeven aan de veiligheid van oprichter Mark Zuckerberg. In het bedrag van 22,6 miljoen dollar - net geen 20 miljoen euro - zit zowel de bewaking van Zuckerberg en zijn familie, maar ook het gebruik van privéjets voor verplaatsingen.

Om de veiligheid van Mark Zuckerberg en zijn familie te waarborgen, heeft Facebook in 2018 bijna 20 miljoen dollar uitgegeven om hen afdoende te laten bewaken, meer dan het dubbele van de 9 miljoen dollar in 2017. Daar kwam vorig jaar nog 2,6 miljoen dollar bovenop voor het gebruik van privéjets voor verplaatsingen die hij maakte. Ook dat is opgenomen in zijn veiligheidsbudget.

Ook in 2018 heeft Zuckerberg een basissalaris van 1 dollar per jaar verdiend. Daar begon de oprichter en topman van Facebook drie jaar geleden mee om aan te tonen dat het doel van de socialenetwerksite niet is om er geld mee te verdienen.

De verhoogde uitgaven aan veiligheid hebben mogelijk te maken met de kritiek die Facebook en Zuckerberg de voorbije maanden gekregen hebben sinds het schandaal rond Cambridge Analytica en privacy uitgebarsten is.