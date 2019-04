Wat riskeert Anderlecht, wat zijn de reacties en hoe groot is de imagoschade: het antwoord op alle vragen na de sabotage op Sclessin

Met de sabotage van Sclessin heeft de crisis op Anderlecht gisterenavond een dieptepunt bereikt. De Clasico tegen Standard werd na amper 33 minuten bij een 2-0-stand afgefloten omdat de woedende Anderlecht-aanhang vuurpijlen en rookbommen op het veld bleven gooien. Hoe is dit kunnen gebeuren? Wat riskeert Anderlecht? En hoe groot is de imagoschade? Negen vragen over na Standard-Anderlecht.

Wat is er vrijdagavond precies gebeurd?De topper tussen Standard en Anderlecht werd gisterenavond na 33 minuten bij een 2-0-stand definitief gestaakt. Reden was dat de boze Anderlecht-fans het veld bleven bekogelen met vuurwerk en rookbommen. De vijandelijkheden startten bij het doelpunt van Halilovic. De Anderlecht-aanhang gooide uit ongenoegen vuurwerk en rookbommen richting Standard-doelman Ochoa. Hoewel enkele momenten later de goal door de VAR werd afgekeurd wegens buitenspel deed de gemoederen amper bedaren. En die laaiden na de goal van Razvan Marin weer op. Scheidsrechter Erik Lambrechts had er na 27 minuten genoeg van en stuurde iedereen naar binnen. Na een kwartiertje rust kwamen de spelers opnieuw op het veld. Maar die korte pauze had de gemoederen in het uitvak niet bedaard. En de situatie op het veld hielp ook al niet. Amper enkele minuten later greep de VAR opnieuw in. Hij zag terecht een strafschopfout van Anderlecht-verdediger Kara op Djenepo. Penalty voor de thuisploeg en een tweede gele kaart voor de Senegalese verdediger. Mpoku trapte de elfmeter beheerst binnen. En wat te verwachten viel, gebeurde uiteraard: nieuwe bommetjes op het veld. Ref Lambrechts kon niet anders dan de wedstrijd definitief afblazen. Na 33 minuten stond de 2-0-eindstand op het bord.

Nadat de wedstrijd was stopgezet, kwam het ook buiten het stadion tot incidenten met boze Anderlecht-fans. Na het verlaten van het bezoekersvak weigerde de harde kern op de supportersbussen te stappen en gooiden ze vuurpijlen en bommetjes over de omheining richting de thuisfans. Een steward werd geraakt door een van de vuurpijlen en werd gewond afgevoerd. Even dreigde de situatie helemaal te ontsporen toen ook de Standard-fans aan de omheining samentroepten – daarbij kreeg een van hen ook een fles tegen zijn hoofd –, maar de ordediensten slaagden er toch in om beide kampen uit elkaar te kunnen houden.

Waarom saboteerden de Anderlecht-fans de match?

“We zijn ons DNA aan het verliezen. Het was tijd voor een statement”, zegt een anoniem lid van de harde kern van Anderlecht. Die harde kern saboteerde gisteren de cruciale uitmatch op Standard. “Dit is niet goed voor het imago van de club, dat weten wij ook wel. We hadden er vrede mee als we dit jaar derde zouden eindigen. Zijn er twee ploegen beter? Fair enough. Maar op één voorwaarde: dat de spelers hun truitje nat maken. Altijd en overal. Want wij steken onze spaarcenten in de club en trekken naar alle verplaatsingen om de ploeg te steunen. Maar wat er de laatste weken, zelfs maanden aan het gebeuren is, tart elke verbeelding. Waar is ons DNA naartoe? Cobbaut? Vranjes? Sanneh? Mannen die miljoenen hebben gekost, maar niet eens de bank halen, laat staan mogen meespelen. Waar is het bestuur mee bezig geweest? We zien mensen lachen in de tribune terwijl ze naast de ploeg zijn gevallen. We werpen ook geen steen naar de nieuwe bestuursleden, zoals Frank Arnesen. Die kan niet op zes maanden toveren. Maar laat ons eerlijk zijn: het gaat de verkeerde kant op met de club van ons hart. We doen aan kapitaalsvernietiging. We gooien met geld. In dertig jaar stonden we er nooit zo slecht voor.”

“Het was tijd voor een statement na de non-match tegen Antwerp. Het is maanden rustig gebleven. Vroeger stonden we na twee slechte matchen al op training. Is dit op voorhand bedisseld? Ja. Hadden we de match stilgelegd als we voorstonden? Natuurlijk niet. Maar we hadden wel afgesproken om pijlen te gooien als het weer slecht was. En waarom niet? Standard is al decennia de grote vijand. Het is sowieso een hate game. Wat Standard-supporters ooit deden met Proto, met Defour, was tien malen erger. Nooit zijn die matchen definitief stilgelegd. Maar we hielden er rekening mee dat ze de match zouden stopzetten. Voor één keer zeggen we: f*ck it.”

Is dit de eerste keer dat dit gebeurt in België?

Neen, in het Belgisch voetbal zijn al vaker wedstrijden definitief stopgezet. De laatste keer dateert van 4 december 2016, toen tijdens de match tussen Charleroi en Standard beide supportersclans het te bont maakten. De match werd toen stopgezet bij een 1-3-voorsprong voor Standard en nooit meer verder afgewerkt. Geen van beide clubs kreeg toen punten.

Hoe is dit kunnen gebeuren?

De grote vraag blijft: hoe komt zoveel vuurwerk binnen in het voetbalstadion? Sclessin heeft een kwalijke reputatie op dat vlak en gisteren werden er kilo’s afgestoken. Iedereen wordt gefouilleerd als hij binnenkomt, maar op één of andere manier slagen amokmakers er altijd in dat vuurwerk tot op de tribunes te krijgen. Zelfs bezoekende supporters. Er is duidelijk iets mis met de veiligheidscontrole, want wat daar allemaal gebeurt, kan blijvende letsels veroorzaken. De overheid dient daar ook zijn verantwoordelijkheid te nemen, aangezien een aantal hooligans dat schijnbaar niet kunnen.

Welke sancties riskeert Anderlecht?

Zeker is dat Anderlecht 50.000 euro boete moet betalen. Dat staat zo in het interne reglement van de Pro League, het overkoepelend orgaan van de profclubs. Een onderbreking van de match levert de club waarvan de fans in de fout gingen 25.000 euro boete op, een stopzetting van de match 50.000 euro.

Daarnaast kunnen er ook nog verdere sancties volgen. Om te beginnen de 5-0-forfaitnederlaag. Die is officieel nog geen feit, omdat de scheidsrechter daar niet over kan beslissen, maar zal een feit wórden. In het bondsreglement staat letterlijk dat de wedstrijd “geacht wordt met forfaitscore verloren te zijn door de club van wie de fans verantwoordelijk waren voor de wanordelijkheden” – Anderlecht dus. Op dat officiële nieuws is het wel wachten tot het bondsparket de vordering doet en tot de Geschillencommissie, of de Buitengewone Kamer van de Geschillencommissie, die sanctie oplegt. Dat laatste zal normaal gezien nog niet voor komende dinsdag zijn, maar ten vroegste een week later. Hetzelfde wat betreft de wedstrijd achter gesloten deuren die voor Anderlecht dreigt. Volgens het bondsreglement kan die sanctie voorwaardelijk of effectief zijn. Anderlecht kan nadien altijd nog in beroep gaan, ook bij het BAS.

Wat zijn de reacties bij Anderlecht?

Michael Verschueren reageerde bijzonder ontevreden op het gebeurde. “Het wordt moeilijk. We gaan nog proberen die vierde plaats te halen, meer zit er niet in. Nu nemen de eigen supporters punten af, dan wordt het een moeilijk verhaal. Iedereen werkt hard in de club om er iets van te maken, inclusief de voorzitter. Op deze manier verliezen, imagogewijs... Ze beschuldigen ons van een stijlbreuk, maar wat zij doen is ook een stijlbreuk. Dit slaat wonden die niet goed zijn voor het imago van de club. Dit heeft niks met voetbal te maken. We weten dat het een moeilijk seizoen is en we een ploeg aan het bouwen zijn, maar ik vind dit niet kunnen. Wat hier gebeurt, is niet oké. Ik ben heel teleurgesteld.”

Verschueren is niet van plan het hierbij te laten en plant een overleg met de harde kern. Al weet hij niet precies wie zijn gesprekspartners moeten zijn. “Hoeveel van die mensen zijn er vandaag en wie zit hierachter? Ik heb er het gissen naar eerlijk gezegd. Vorige week is er een signaal gegeven, ik heb ook een platform gecreëerd om daarover te communiceren. Ik heb maandagavond een afspraak met de ultra’s, om uit te leggen wat we aan het doen zijn. Ik heb vandaag ook duidelijk gemaakt dat er een plan is en dat we ons best doen. Maar blijkbaar is het toch noodzakelijk om de match te doen stilleggen.”

Ook Marc Coucke veroordeelde vanuit zijn vakantieoord in Vietnam het gedrag van de fans. Hij deed dat via een tweet: “Hoezeer ik de onvrede om het slechte spel en resultaten begrijpen, hoezeer ik dit gedrag extreem veroordeel. Als je wint geeft voetbal een lach, veel tranen als je verliest, maar nooit agressie. Sorry namens Anderlecht aan alle voetbalsupporters en aan de vredevolle RSCA-fans in het bijzonder.”

Wat zijn de reacties bij Standard?

Standard-voorzitter Bruno Venanzi reageerde tegenover de camera’s van VOO Sport teleurgesteld over het stopzetten van de match. “27.000 mensen kwamen naar hier voor het voetbal. We zijn zeer teleurgesteld dat deze match is stilgelegd, voor onze supporters en het Belgisch voetbal in het algemeen. We betreuren deze situatie ten zeerste, maar de scheidsrechter deed er goed aan deze partij stil te leggen. Iedereen kent het reglement en dat is hier toegepast.”

Geen Fred Rutten, wel Michel Preud’homme op de persconferentie na de match. De Standard-coach zat er met een dubbel gevoel. ­Tevreden over de prestatie van zijn ploeg, maar ontgoocheld dat ze vroegtijdig werd afgebroken. Met een 2-0-voorsprong én een man meer waren we op weg om Sclessin een mooie avond te bezorgen. Jammer genoeg hebben de omstandigheden er anders over beslist. Dat is jammer. Jammer ­omdat er maar vijf thuiswedstrijden zijn in Play-off 1 en dit voor onze supporters toch ­altijd een belangrijke affiche is. Het is jammer dat ze geen volledige wedstrijd hebben gekregen.”

Paul-José Mpoku zorgde met zijn rake penalty voor de 2-0. Meteen daarna werd de klassieker definitief stopgezet. “Mijn nichtje durft niet naar stadions te komen omdat ze bang is van vuurwerk. Heel jammer om dit dan mee te maken”, begon de aanvoerder van de Luikenaars. “Ik hoop dat de personen die erover gaan voor echte sancties zullen zorgen. Ik begrijp echt niet hoe je zoveel vuurwerk in een stadion kan krijgen. Bang was ik niet, maar ik had al tegen ­Trebel gezegd dat het gestaakt zou worden en hij gaf me gelijk. Of ik nu uitga van de winst? Dat hoop ik maar, want als dat niet zo is, zijn de verantwoordelijken nutteloos.”

Wat deden de spelers van Anderlecht na de match nog?

De woede van de Anderlecht-fans was niet snel bekoeld. Ook aan het ­oefencomplex in Neerpede troepte een boze menigte samen om de spelersbus op te wachten. Er werd ­gevreesd dat de bus nooit zou kunnen binnenrijden op het complex en dat de integriteit van de spelers in gevaar zou komen. Daarom werd besloten dat de spelers beter een nacht op hotel bleven in plaats van hun auto’s te gaan ­ophalen. Dat zal pas vandaag gebeuren. Waar ze uiteindelijk overnachtten is niet bekend.

Manager Michael Verschueren trok wel naar Neerpede, maar ging de confrontatie met de fans niet aan. Twee politieauto’s en spotters van de federale politie hielden alles onder controle. Tegen 0u45 trokken ook de laatste diehards huiswaarts, toen de spotters dreigden een pv tegen hen op te stellen.

Hoe groot is de imagoschade voor Anderlecht?

Immens. “Dit is het absolute dieptepunt uit de geschiedenis van Anderlecht”, zegt onze Anderlecht-watcher Jürgen Geril. “Een nog grotere schande dan voor het eerst in 55 jaar geen Europees voetbal halen zijn de eigen supporters die een match definitief stillen bij een 2-0-achterstand met een vooraf geplande actie. Want dat was het: de aanhang wílde met 5-0 verliezen. Hoe laag kan je dan vallen?”

Bovendien was het voetbal van paars-wit op Sclessin dramatisch. En dat zijn de resultaten intussen ook. Voor het eerst sinds 1963 haalt Anderlecht 0 op 12.

En het wangedrag van de supporters tijdens de uitwedstrijd op Standard is ook het buitenland niet ontgaan. Heel wat buitenlandse media hebben het over de schande van Luik. De Duitse krant Bild heeft het over “pyro-waanzin” en “Ultra-idioten”. “De Anderlechtsupporters waren duidelijk gefrustreerd en provoceerden al van in het begin. Anderlecht stond op het moment dat de match stopgezet werd 2-0 achter.”

Dit is ook een nieuwe schandvlek voor het Belgische voetbal in het algemeen, na Operatie Propere Handen en de matchfixing-affaire al eerder dit seizoen. “Het Belgische voetbal kan echt niet veel meer verdragen om geloofwaardig te blijven”, aldus onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle.