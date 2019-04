Op elke foto spatte de liefde ervan af, maar het sprookje van het “perfecte” koppel eindigde met de dood

Op elke foto had hij zijn arm om haar heen en poseerde zij met de breedst mogelijke glimlach. Joe Atkinson en Poppy Devey Waterhouse uit Leeds leken voor elkaar gemaakt. Het einde van hun relatie was na drie jaar een verrassing voor velen, en leidde tot een drama. Atkinson bracht haar op brutale wijze om het leven, en werd daarvoor veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Een sprookje was het. Poppy Devey Waterhouse en Joe Atkinson leerden elkaar kennen toen ze Wiskunde studeerden aan de universiteit van Nottingham en vielen als een blok voor elkaar. De liefde spatte van elke selfie af, zo graag zagen ze elkaar. Telkens elkaar vasthoudend, telkens die glimlach.

Vrienden blijven

Ze woonden samen op een mooi appartement in Leeds, dichtbij hun werk. Maar na drie jaar begon hun relatie onverwacht barstjes te vertonen. Ze hadden een andere kijk op het evenwicht tussen werk en privé, dus gingen ze in oktober 2018 uiteen.

Foto: Instagram

Poppy liet niet na om tegen vrienden te zeggen dat ze echt hoopte dat ze vrienden konden blijven en dat ze tegen elkaar gezegd hadden dat het oké was om met andere mensen te daten. Atkinson had een andere mening, zou pas maanden later blijken.

Eerste keer geweld

Hun appartement zouden ze nog twee maanden, tot 17 december blijven delen. Elk met hun eigen slaapkamer. Maar niet lang na de 25ste verjaardag van Atkinson kwam de jongeman Poppy en haar nieuwe vlam op straat tegen. Dat verliep weinig vriendschappelijk: hij gaf de nieuwe vlam van zijn ex een vuistslag.

Het zou de paar weken samenwonen veel moeilijker maken, maar de twee zetten voort. Tot de nacht van vrijdag 14 december. De jaloerse Atkinson was rond 3 uur ’s nachts dronken thuisgekomen van een kerstfeestje op het werk en verraste de slapende Poppy.

Hij nam een keukenmes en gebruikte voor de eerste keer sinds ze elkaar kenden geweld tegen haar. Ze liep daarbij meer dan honderd verwondingen op en stak haar meer dan 49 keer. De 24-jarige Poppy overleefde die razernij niet.

Sporen uitwissen

Op het proces bleek dat Atkinson zijn ex-vriendin urenlang dood liet liggen terwijl hij zijn sporen probeerde uit te wissen. Hij waste het bloed van zijn handen en reed rond 5.40 uur naar een afgelegen deel van de stad om zijn kledij en het moordwapen weg te gooien. Het zou nooit teruggevonden worden.

Atkinson legde een ander mes bij het lichaam van Poppy en belde zijn vader. Hij gaf toe haar doodgestoken te hebben, maar noemde het een daad van zelfverdediging. Ze hadden ruzie gehad, zei Atkinson, en zij had hem het eerst aangevallen met een mes.

Een uitleg waar in de rechtbank niet het minste geloof aan werd gehecht. “Je hebt haar leven beëindigd en verdriet in het leven van vele anderen gebracht”, sprak de rechter, die hem veroordeelde tot een levenslange gevangenisstraf met een minimum van 16 jaar en 2 maanden.

Goed doel

Op het moment van haar dood was Poppy zich aan het voorbereiden om de halve marathon van Leeds te lopen, om geld in te zamelen voor het ziekenhuis waar de overleden moeder van Atkinson in de laatste dagen van haar leven nog behandeld werd. Haar vader, broer en negen collega’s beslisten om de loopwedstrijd toch te doen, in nagedachtenis van Poppy.