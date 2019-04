Man krijgt parkeerboete omdat hij parkeerschijf naar eerstvolgende halfuur draaide: “Dat is nochtans de regel!”

Een 54-jarige inwoner van het Waals-Brabantse Waver is furieus omdat hij zijn parkeerschijf naar eigen zeggen reglementair gebruikte, maar toch een boete kreeg. Vrijdag draaide hij de schijf om 15.31 uur naar het streepje van 16 uur, zoals de regel het voorschrijft. En toch zat er een bon onder zijn ruitenwisser.

“Vandaag heeft een sympathieke agent me een pv geschreven om 15.31 uur”, schrijft Olivier, die zijn schijf naar 16.00 uur had gedraaid, in een misnoegde Facebook-post. “En dat terwijl de politie van ons vraagt om de schijf bij aankomst naar het eerstvolgende halfuur te draaien. Ik heb mijn voertuig om 15.31 uur geparkeerd en ben 20 meter verder drie agenten gekruist. Te veel is te veel, ik heb hier genoeg van.”

Olivier moet 14 euro betalen terwijl hij naar eigen zeggen niet in fout was. Parkeerschijven zijn verdeeld in stappen van een half uur. De pijl van de parkeerschijf moet na het parkeren naar het streepje wijzen dat volgt op het tijdstip van aankomst. Komt je bijvoorbeeld om 12.06 uur aan, dan schuif je de pijl op 12.30 uur. Als Olivier om 15.31 uur aankwam en zijn schijf naar 16.00 uur draaide, was hij dus helemaal in zijn recht.

Sudpresse nam contact op met de politie van Waver en kreeg een onthutsende reactie van commissaris Christian Goffinet. “Eerlijk gezegd kende ik de regel niet die u nu aanhaalt”, klonk het. “Ik zit al 40 jaar bij de politie, maar dat van het halfuur heb ik nog nooit gehoord.”

Het Vias verduidelijkt dat de wetgeving over de parkeerschijf inderdaad gewijzigd is, maar die wijziging dateert al van 31 maart 2003.