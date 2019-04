The day after: spelers arriveren nu pas op oefencomplex in gehavende spelersbus na woelige nacht

Na een woelige nacht zijn de spelers van Anderlecht teruggekeerd naar het oefencomplex in Neerpede. Bij aankomst bleek de paars-witte spelersbus niet zonder schade uit Luik is teruggekeerd en op Vranjes na bleef iedereen lange tijd binnen.

LEES OOK. Buitenlandse media niet mals voor Anderlecht-supporters na wangedrag in Luik

Na de supportersrellen gisterenavond tijdens de topper tegen Standard werd ­gevreesd dat de bus nooit zou kunnen binnenrijden op het complex in Neerpede en dat de integriteit van de spelers in gevaar zou komen. Daarom werd besloten dat de spelers beter een nacht op hotel bleven in plaats van hun auto’s te gaan ­ophalen.

Door het dreigement van de politie om pv’s op te stellen tegen diehards werd het rond één uur vannacht weer rustig aan de poorten van het oefencomplex. Rond tien uur vanochtend arriveerden de spelers uiteindelijk terug op Neerpede. Daarbij was duidelijk te zien dat de bus niet zonder schade uit Luik is teruggekeerd. Na aankomst moest de buschauffeur een kapotgeslagen ruit dichtplakken met tape.

En de spelers? Die trokken meteen naar binnen, waar ze lange tijd bleven. Enkel Vranjes liet zich voorlopig zien. In het oefencomplex volgt er na iedere match steevast een debriefing en een uitlooptraining, maar het is maar zeer de vraag of die zullen gebeuren na de ongeziene gebeurtenissen van gisterenavond. In principe staat er morgen geen training op het programma.

Bescherming Verschueren stopgezet

Anderlecht-manager Michael Verschueren ging gisterenavond als enige zijn wagen nog ophalen in Neerpede. Hij ging de confrontatie met de aanwezige fans toen niet aan. Twee politieauto’s en spotters van de federale politie hielden alles onder controle. De politie patrouilleerde vannacht ook nog extra in de buurt van het huis van Verschueren, maar intussen zijn die acties stopgezet.