Vrachtwagenchauffeur overlijdt achter het stuur en botst tegen muur van Essers

Genk - In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij het transportbedrijf Essers in Genk een vrachtwagenbestuurder overleden. De man stierf achter het stuur, waarna hij met zijn vrachtwagen tegen een muur botste.

De impact is klein waardoor er een vermoeden is dat de man aan een hartfalen of beroerte stierf. De bestuurder werkte niet voor Essers maar voor een nevenbedrijf.

De brandweer van de zone Oost-Limburg heeft de man nog trachtten te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Medewerkers van Essers, die in de omgeving waren, zijn aangedaan door de gebeurtenis.