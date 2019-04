Politie kan auto van roekeloze bestuurders voortaan zelf in beslag nemen in Antwerpen

Antwerpen - De stad Antwerpen kan auto’s van roekeloze bestuurders voortaan meteen in beslag nemen. Daar is niet langer een tussenkomst van het gerecht voor nodig. Dat bevestigt burgemeester Bart De Wever bij VTM Nieuws. “We putten creatief uit de mogelijkheden die we hebben”, zegt de N-VA-voorzitter.

Al na één zware overtreding kan de auto van een roekeloze bestuurder in beslag genomen worden. “Als men met een auto andere mensen in gevaar brengt door roekeloos rijgedrag, overdreven snelheden of grof door het rood rijden, kunnen wij op basis van de openbare orde zeggen dat zij hun wagen gebruiken als een wapen tegen de medemens. Dan nemen wij het in beslag”, aldus De Wever. “We putten creatief uit de mogelijkheden die we hebben.”

Het reglement werd vrijdag goedgekeurd door het Antwerps schepencollege. De inbeslagname duurt 14 dagen, maar kan verlengd worden tot zes maanden. De kosten van de takeling - 250 euro - en de 25 euro per dag dat de auto in beslag genomen is, zijn voor de bestuurder.